Larsson non sarà viola, la Fiorentina ha rinunciato al suo acquisto. Eysseric costa 4 milioni

L'esterno d'attacco svedese era stato offerto alla Fiorentina che ha deciso di rinunciare al suo acquisto. Ecco perché

A cura di Redazione Labaroviola 28 luglio 2017 09:40

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