De Santis: “Larsson costa almeno 30 milioni. Kessié difficile, O’Riley aggiungerebbe gol e tecnica”

Il procuratore e agente FIFA Lorenzo De Santis ha parlato ai microfoni di Lady Radio, toccando diversi temi legati al mercato della Fiorentina. Queste le sue parole:

“La Fiorentina ha tanti giocatori a centrocampo e ne cerca uno più di rottura e contenimento, di sostanza, soprattutto se dovesse giocare con il 4-2-3-1. È importante restare attenti alle opportunità in ogni reparto, ma il centrocampista resta la priorità. Larsson costa almeno quanto Rios, cioè 30 milioni. Quando si arriva a queste cifre, difficilmente questi giocatori approdano in Italia, perché finiscono per diventare preda di club più strutturati economicamente. Se si fatica a competere col Benfica, che ha preso Rios, mi pare difficile arrivare a Larsson”.

“Kessie? Guadagna 14 milioni di euro: anche solo iniziare una trattativa richiederebbe che accettasse parametri economici completamente diversi. Sohm è un nome interessante, viene da una stagione positiva e ha margini di miglioramento. Il Parma però non fa sconti: bisogna entrare nell’ottica di spendere almeno 15 milioni di euro. Esposito può completare una batteria offensiva già ricca”.

“La Fiorentina ha una squadra molto competitiva, si è rafforzata senza cessioni importanti. Serve solo un centrocampista, ma non c’è urgenza: si può attendere, senza farsi prendere per il collo. O’Riley mi piace molto, è un giocatore tecnicamente delizioso, forte sui calci da fermo, con gol nelle gambe. Le cifre per lui superano i 20 milioni, ma la Fiorentina ha già tanti palleggiatori in rosa”.