Larsson esce allo scoperto: "Voglio andare via, la mia ambizione è quella di giocare in un grande club"

Ho sempre detto chiaramente di volermi misurare con un campionato più importante, ma qui ho un contratto...

Sam Larsson, esterno di proprietà dell'Heerenveen più volte accostato anche alla Fiorentina, ha parlato ai microfoni di fotbollskanalen: "Ho sempre detto chiaramente che la mia ambizione è di andare a giocare da qualche altra parte, in un club più grande e in un campionato più grande. Ma sono qui sotto contratto, e il club ha tutto il diritto di dire 'no' ad eventuali offerte". Lo svedese classe '93 ha ancora un anno di contratto con il club olandese, oltre che un'opzione per la stagione successiva.