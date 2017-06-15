Mercato: spunta un nome nuovo per l'esterno, interessa Larsson dell'Herenveen

Stando alle indiscrezioni riportate da gianlucadimarzio.com, la Fiorentina sarebbe sulle tracce dell'esterno d'attacco Sam Larsson. Si tratta di un classe '93 di proprietà dell'Herenveen, ma con un pa...

Stando alle indiscrezioni riportate da gianlucadimarzio.com, la Fiorentina sarebbe sulle tracce dell'esterno d'attacco Sam Larsson. Si tratta di un classe '93 di proprietà dell'Herenveen, ma con un passato al Goteborg: lo svedese è campione d'Europa in carica con l'U-21. Corvino resta alla finestra...