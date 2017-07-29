Sfuma Larsson, per Marca è fatta per il suo passaggio al Celta Vigo
Sembra destinato a sfumare un obiettivo di mercato della Fiorentina: per il quotidiano spagnolo Marca, infatti, Sam Larsson, esterno svedese in forza all'Heerenveen, sarebbe ad un passo dalla firma co...
A cura di Redazione Labaroviola
29 luglio 2017 17:25
Sembra destinato a sfumare un obiettivo di mercato della Fiorentina: per il quotidiano spagnolo Marca, infatti, Sam Larsson, esterno svedese in forza all'Heerenveen, sarebbe ad un passo dalla firma con il Celta Vigo.