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Sfuma Larsson, per Marca è fatta per il suo passaggio al Celta Vigo

Sembra destinato a sfumare un obiettivo di mercato della Fiorentina: per il quotidiano spagnolo Marca, infatti, Sam Larsson, esterno svedese in forza all'Heerenveen, sarebbe ad un passo dalla firma co...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 luglio 2017 17:25
Sfuma Larsson, per Marca è fatta per il suo passaggio al Celta Vigo -
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Sembra destinato a sfumare un obiettivo di mercato della Fiorentina: per il quotidiano spagnolo Marca, infatti, Sam Larsson, esterno svedese in forza all'Heerenveen, sarebbe ad un passo dalla firma con il Celta Vigo.

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