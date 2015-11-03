Notizie Marca Fiorentina

Marca distrugge il Milan: "Un grande club non cede al ricatto dei suoi tifosi, il Milan vive nel passato"
06 maggio 2024 12:44
Marca scrive: "Il Barcellona vuole Amrabat ma non ha i soldi per comprarlo dalla Fiorentina"
05 maggio 2023 22:00
Marca, sfuma l'ipotesi Odriozola per la Fiorentina. Lo spagnolo sarà il vice Carvajal al Real Madrid
24 giugno 2022 17:55
Anche in Spagna hanno pochi dubbi e celebrano l'ascesa di Piatek: ''E al terzo anno resuscitò''
21 febbraio 2022 20:56
Borja Valero: "Le più belle partite della mia vita le ho giocate con la maglia della Fiorentina"
02 febbraio 2022 20:30
Retroscena dalla Spagna, nel 2020 Ristic aveva offerto Vlahovic al Barcellona, rifiuto blaugrana
15 gennaio 2022 15:38
Marca non molla la pista Vlahovic Atletico Madrid: spagnoli intenzionati a provarci in estate
11 gennaio 2022 23:03
Marca, Real Madrid e Juventus in pole per Alvarez. Il River non farà sconti: servono 20 milioni
19 novembre 2021 13:37
Dalla Spagna, Caceres dirà addio alla Fiorentina, tornerà in Uruguay al Penarol. Le ultime
24 febbraio 2021 18:24
Odriozola vuole restare al Real Madrid. Lo spagnolo rifiuta tutte le destinazioni
18 gennaio 2021 22:50
Cefarin (Uefa): "Finiremo la stagione, il calcio è un settore al sicuro. Euro2020 avrebbe portato club al fallimento"
15 novembre 2020 21:40
Pres. Las Palmas su Boateng: "Ci piacerebbe averlo ma dobbiamo essere consapevoli delle nostre possibilità"
12 settembre 2020 16:41
Dalla Spagna, il Valencia tratta Pezzella, costo 15 milioni. Concorrenza del Barcellona e del Milan
07 settembre 2020 21:18
Marca, sul giocatore della Fiorentina Koffi c'è l'interesse dell'Almeria
11 agosto 2020 19:48
MARCA: Ribery è già il migliore della Serie A, non poteva restare al Bayern? Ora l'obiettivo è arrivare a 40 anni...
26 settembre 2019 17:30
Marca: l'Espanyol non riscatterà Carlos Sanchez, torna in viola. Dopo il mondiale a Moena, poi?
03 maggio 2018 13:02
Dalla Spagna, il Milan non potrà partecipare alle coppe europee. Assist per la Fiorentina in Europa League?
21 novembre 2017 13:23
Sfuma Larsson, per Marca è fatta per il suo passaggio al Celta Vigo
29 luglio 2017 17:25
Marca: niente Fiorentina per Diaz, il suo futuro sarà a Lione
24 giugno 2017 13:12
Dalla Spagna sono sicuri, Borja Valero è un nuovo giocatore del Milan. 10 milioni alla Fiorentina
12 giugno 2017 19:57
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