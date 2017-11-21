Dalla Spagna, il Milan non potrà partecipare alle coppe europee. Assist per la Fiorentina in Europa League?

Marca: "Il Milan rischia l'esclusione dall'Europa"La versione online del quotidiano spagnolo scrive che non sarebbe andata a buon fine la richiesta del voluntary agreement presentata a Nyon dai dirige...

Marca: "Il Milan rischia l'esclusione dall'Europa"

La versione online del quotidiano spagnolo scrive che non sarebbe andata a buon fine la richiesta del voluntary agreement presentata a Nyon dai dirigenti rossoneri.

"Il Milan rischia l'esclusione dalle coppe europee". Così titola un articolo del portale online di Marca. Un passo indietro. Lo scorso 9 novembre l'amministratore delegato rossonero Marco Fassone ha fatto tappa a Nyon presso la sede della Uefa per discutere il voluntary agreement, vale a dire il business plan del club fino al 2021. Dopo circa 3 ore di summit filtrava una moderata fiducia, ma questa mattina Marca scrive che la richiesta non sarebbe andata a buon fine perché "le argomentazioni e le carte presentate dal Milan non hanno convinto i rappresentanti del Financial Body dell'Uefa".

Se tutto questo venisse confermato sarebbe un bell'assist per le ambizioni europee della Fiorentina che così avrebbe un posto in più e un avversario in meno.