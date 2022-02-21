Anche in Spagna hanno pochi dubbi e celebrano l'ascesa di Piatek: ''E al terzo anno resuscitò''

Anche il prestigioso quotidiano spagnolo Marca dedica un articolo a Piatek. Un grande attestato di stima per il centravanti della Fiorentina.

Il quotidiano sportivo Spagnolo dedica un vero e proprio articolo celebrativo a Piatek. Il nuovo attaccante della Fiorentina, arrivato a gennaio insieme a Cabral per sostituire Vlahovic, e che fino ad adesso non ha affatto fatto rimpiangere il nuovo numero sette della Juventus .

''E al terzo anno resuscitò'' l'espressione utilizzata da Marca, che fa un chiaro riferimento alle precedenti due annate poco felici dopo l'esperienza con la maglia del Milan.

DIONISI AMMETTE: ''ANCHE CONTRO LA FIORENTINA GIOCHIAMO A VISO APERTO NONOSTANTE SIA PIU' FORTE DI NOI''

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