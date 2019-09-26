MARCA: Ribery è già il migliore della Serie A, non poteva restare al Bayern? Ora l'obiettivo è arrivare a 40 anni...

Il noto quotidiano sportivo iberico MARCA si sofferma oggi sulle gesta di Franck Ribery a Firenze. "E' arrivato in serie A fuori forma - si legge sulle colonne del giornale spagnolo - ed è già il migl...

Il noto quotidiano sportivo iberico MARCA si sofferma oggi sulle gesta di Franck Ribery a Firenze. "E' arrivato in serie A fuori forma - si legge sulle colonne del giornale spagnolo - ed è già il migliore del campionato. Davvero non aveva il livello per restare al Bayern? Ora l'obiettivo - si conclude la riflessione - è arrivare a giocare fino a 40 anni".