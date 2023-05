Marca scrive: “Il Barcellona vuole Amrabat ma non ha i soldi per comprarlo dalla Fiorentina”

Secondo quanto riportato da Marca, dopo quello che era stato scritto questa mattina da un altro importante giornale spagnolo (LEGGI QUI LA NOTIZIA), Sofyan Amrabat è uno degli obiettivi del Barcellona per la prossima estate. Il problema però è il costo, perchè il centrocampista della Fiorentina ha il contratto in scadenza nel 2025 e dunque chi vuole acquistarlo deve spendere tanti soldi (secondo Marca 25 milioni di euro ma in realtà ci vorranno almeno 40 milioni per tentare la Fiorentina). Soldi che il Barcellona non ha per i grandi problemi economici che il club spagnolo ha.