Il Mundo Deportivo mette in prima pagina Amrabat: “È il nuovo Busquets per il Barcellona”

Assalto ad Amrabat dal Barcellona. Lo scrive oggi il Mundo Deportivo, quotidiano sportivo spagnolo mettendo il giocatore in primissima pagina definendolo il nuovo Busquets. Il centrocampista marocchino della Fiorentina è il grande obiettivo dei catalani. Amrabat ha rilanciato le sue quotazioni con il Mondiale, ma anche in viola sta disputando un’ottima stagione e sembra davvero tornato quello dei tempi belli. Normale quindi che abbia attirato l’attenzione di club danarosi e famosi come il Barcellona che ha preso il ‘vizio’ di fare la spesa nel nostro campionato (l’anno scorso arrivò Kessie).

COMMISSO SCRIVE A DE LAURENTIIS