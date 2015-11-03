Notizie Mundo Deportivo Fiorentina

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Barcellona: rissa tra operai a colpi di bastone nel nuovo stadio Camp Nou, 6 feriti

11 ottobre 2024 23:01

Dalla Spagna: "La Fiorentina chiede 30 milioni per Amrabat ma per l'Atletico Madrid sono troppi"

14 giugno 2023 15:18

Il Mundo Deportivo mette in prima pagina Amrabat: "È il nuovo Busquets per il Barcellona"

05 maggio 2023 14:12

Il retroscena dalla Spagna, scorso anno Fiorentina su Bellerin, ma scelse il Betis. Poi la virata su Odriozola

06 giugno 2022 17:37

Dalla Spagna rivelano, offerta Fiorentina per Ramon Planes, ex direttore sportivo del Barcellona

09 dicembre 2021 12:00

Mundo Deportivo, il futuro di Pjanic sarà in Italia, la Fiorentina possibilità concreta

24 agosto 2021 16:35

Mundo Deportivo, Torreira preferisce l'Atletico Madrid alla Fiorentina

21 settembre 2020 12:25

Fiorentina interessata a Moussa Wague del Barcellona. Valutazione sui 10 milioni di euro

12 settembre 2020 16:00

Gandini su Twitter: "Spero di essere il nuovo direttore sportivo della Fiorentina"

09 giugno 2019 09:09

Mundo Deportivo: Fiorentina nuovamente su Jesé. Il PSG apre al prestito con diritto di riscatto

23 luglio 2018 16:08

Mundo Deportivo: "Niente da fare per Borja Valero all'Espanyol, va all'Inter"

19 giugno 2017 11:06

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