Notizie Mundo Deportivo Fiorentina

Barcellona: rissa tra operai a colpi di bastone nel nuovo stadio Camp Nou, 6 feriti
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Dalla Spagna: "La Fiorentina chiede 30 milioni per Amrabat ma per l'Atletico Madrid sono troppi"
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06 giugno 2022 17:37
Dalla Spagna rivelano, offerta Fiorentina per Ramon Planes, ex direttore sportivo del Barcellona
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21 settembre 2020 12:25
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Gandini su Twitter: "Spero di essere il nuovo direttore sportivo della Fiorentina"
09 giugno 2019 09:09
Mundo Deportivo: Fiorentina nuovamente su Jesé. Il PSG apre al prestito con diritto di riscatto
23 luglio 2018 16:08
Mundo Deportivo: "Niente da fare per Borja Valero all'Espanyol, va all'Inter"
19 giugno 2017 11:06
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