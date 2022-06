Il retroscena dalla Spagna, scorso anno Fiorentina su Bellerin, ma scelse il Betis. Poi la virata su Odriozola

Quale sarà il futuro di Hector Bellerin? Il terzino destro catalano rientrerà all’Arsenal dopo la parentesi più che positiva al Betis Siviglia, ma è destinato a lasciare Londra nuovamente. La sua intenzione è quella di tornare in Andalusia, ma il club spagnolo non sembra intenzionato a riscattarlo, complice la situazione economica del club. Stando a quanto riportato da il Mundo Deportivo, la Fiorentina è tra i club interessati a Bellerin. Ma non solo, stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo, i viola hanno provato ad acquistarlo già nella scorsa estate, risultando la principale concorrente del Betis. Dopo la scelta del terzino spagnolo di sbarcare a Siviglia, ci fu la virata decisiva su Alvaro Odriozola.