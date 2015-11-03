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Notizie Betis Sevilla Fiorentina

Dalla Spagna, Oggi o domani incontro tra Fiorentina e agente Mandragora. Il Betis vuole chiudere a 8 milioni

07 luglio 2025 16:41

Il Betis vola in liga: ieri ha battuto per 1-3 il Girona e si è portato a -1 da un posto in Champions

22 aprile 2025 11:29

TMW, Betis piazza Luiz Felipe in Arabia e continuano i contatti per Quarta. Fiorentina chiede 12 milioni

29 agosto 2023 18:11

Joaquin si ritirerà al termine della stagione a 41 anni: l'annuncio commosso dell'ex Fiorentina

19 aprile 2023 18:57

Il retroscena dalla Spagna, scorso anno Fiorentina su Bellerin, ma scelse il Betis. Poi la virata su Odriozola

06 giugno 2022 17:37

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