Notizie Betis Sevilla Fiorentina

Dalla Spagna, Oggi o domani incontro tra Fiorentina e agente Mandragora. Il Betis vuole chiudere a 8 milioni
07 luglio 2025 16:41
Il Betis vola in liga: ieri ha battuto per 1-3 il Girona e si è portato a -1 da un posto in Champions
22 aprile 2025 11:29
TMW, Betis piazza Luiz Felipe in Arabia e continuano i contatti per Quarta. Fiorentina chiede 12 milioni
29 agosto 2023 18:11
Joaquin si ritirerà al termine della stagione a 41 anni: l'annuncio commosso dell'ex Fiorentina
19 aprile 2023 18:57
Il retroscena dalla Spagna, scorso anno Fiorentina su Bellerin, ma scelse il Betis. Poi la virata su Odriozola
06 giugno 2022 17:37
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