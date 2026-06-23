Dalla Spagna scrivono: "Amrabat può andare da Italiano al Besiktas, offre più del Betis di stipendio"

Il centrocampista marocchino può ritrovare il suo ex tecnico a Firenze

Il portale Estadio Deportivo ha rivelato che il Betis Siviglia vorrebbe riscattare Sofyan Amrabat dal Fenerbahce, ma il centrocampista potrebbe rimanere in Turchia e andare al Besiktas da Vincenzo Italiano che starebbe spingendo per riaverlo con sé dopo la parentesi viola. Il Besiktas ha intenzione di offrire al marocchino un contratto molto pesante con 5 milioni netti di stipendio, ovviamente superiore alla richiesta degli spagnoli.