Dalla Spagna scrivono: "Amrabat può andare da Italiano al Besiktas, offre più del Betis di stipendio"
Il centrocampista marocchino può ritrovare il suo ex tecnico a Firenze
A cura di Redazione Labaroviola
23 giugno 2026 15:08
Il portale Estadio Deportivo ha rivelato che il Betis Siviglia vorrebbe riscattare Sofyan Amrabat dal Fenerbahce, ma il centrocampista potrebbe rimanere in Turchia e andare al Besiktas da Vincenzo Italiano che starebbe spingendo per riaverlo con sé dopo la parentesi viola. Il Besiktas ha intenzione di offrire al marocchino un contratto molto pesante con 5 milioni netti di stipendio, ovviamente superiore alla richiesta degli spagnoli.