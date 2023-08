TMW, Betis piazza Luiz Felipe in Arabia e continuano i contatti per Quarta. Fiorentina chiede 12 milioni

Luiz Felipe è a un passo dal trasferimento all’Al Nassr. L’ex difensore della Lazio è a un passo dal trasferimento nella Saudi Pro League: operazione da 22 milioni di euro più bonus per il difensore che lascerà il Betis Siviglia dopo una sola stagione. La società andalusa è ora alla ricerca del sostituto che può arrivare dalla nostra Serie A: nuovi contatti per il difensore Lucas Martínez Quarta per il quale la Fiorentina chiede almeno 12 milioni di euro. Quello dell’ex River è il nome in cima alla lista del Betis, club che proprio in questi minuti sta definendo la cessione di Luiz Felipe in Arabia Saudita. Lo scrive TMW.

IL NUMERO 6 DELLA FIORENTINA FA GLI AUGURI ALLA FAMIGLIA VIOLA