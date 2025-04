Il Betis vola in liga: ieri ha battuto per 1-3 il Girona e si è portato a -1 da un posto in Champions

Non si è giocata ieri la partita tra Fiorentina e Cagliari a causa della morte di Papa Francesco e del conseguente spostamento delle partite in programma ieri al Mercoledì. Dove il campionato si è giocato regolarmente è la Spagna dove c’era una sola partita in programma, quella del Betis impegnato in trasferta a Girona.

Proprio i prossimi avversari della Fiorentina in Conference hanno vinto 3-1 grazie alle reti di Johnny, Antony e Isco in una partita che non è mai stata in discussione. Il Betis con questo risultato si porta momentaneamente a -1 dal piazzamento in Champions, anche se il Villareal attualmente 5° ha una partita da recuperare e di conseguenza potrebbe allungare ed andare a 4 punti di vantaggio.

Questo 2025 per adesso continua ad essere un grande anno per gli uomini di Pellegrini che da Febbraio in poi hanno svoltato la stagione e risalito la classifica in Liga oltre ad aver raggiunto le semifinali di Conference proprio contro la Fiorentina