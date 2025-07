Dalla Spagna, Oggi o domani incontro tra Fiorentina e agente Mandragora. Il Betis vuole chiudere a 8 milioni

Come riporta il portale web spagnolo Diario de Sevilla, continua il pressing del Betis per Rolando Mandragora. Nella giornata di oggi, o al massimo domani, dovrebbe essere in programma l’incontro tra la Fiorentina e l’agente del controcampista per sciogliere definitivamente le riserve sul futuro. Sempre secondo quanto riporta la stampa spagnola, i primi contatti tra le società sono stati positivi con la trattativa che potrebbe chiudersi sulla base di 8 milioni di euro, ma i Viola hanno il rinnovo contrattuale sul tavolo per Rolando Mandragora (senza ancora una proposta ufficiale dello stesso).