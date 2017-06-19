Mundo Deportivo: "Niente da fare per Borja Valero all'Espanyol, va all'Inter"
Un titolo forte quello scelto per l'edizione odierna dal celebre quotidiano catalano. Mundo Deportivo infatti, dà per pressoché conclusa, la trattativa che porterebbe Borja Valero all'Inter, spezzando...
A cura di Redazione Labaroviola
19 giugno 2017 11:06
Un titolo forte quello scelto per l'edizione odierna dal celebre quotidiano catalano. Mundo Deportivo infatti, dà per pressoché conclusa, la trattativa che porterebbe Borja Valero all'Inter, spezzando i sogni dell'Espanyol, seconda squadra di Barcellona. Stando a quanto riporta il giornale spagnolo, il procuratore dell'ex Villarreal Alejandro Camano, sarebbe pronto a discutere il trasferimento all'Inter per una somma di circa 5 milioni di euro.