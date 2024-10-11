Barcellona: rissa tra operai a colpi di bastone nel nuovo stadio Camp Nou, 6 feriti

I protagonisti, tutti dell'est Europa, sono stati poi identificati dalla polizia catalana e allontanati dal cantiere

Mentre il Barcellona lavora intensamente affinché i lavori allo Spotify Camp Nou consentano il ritorno nello stadio di casa ai blaugrana nella seconda parte di stagione, lo stadio – in piena fase di riqualificazione – è stato protagonista nella giornata odierna di una inconsueta rissa tra operai.

Secondo quanto riportato da El Mundo Deportivo, circa 20 persone si sono affrontate armate di bastoni intorno alle 14:30, causando sei feriti lievi. Il responsabile dei lavori li ha espulsi tutti dallo Spotify Camp Nou, e i Mossos d’Esquadra (la polizia catalana), avvisati dell’alterco, sono intervenuti per identificarli.

Gli operai coinvolti sono di nazionalità rumena e albanese e alloggiano in hotel a Calella, essendo stati costretti a trasferirsi per lavorare al cantiere dello Spotify Camp Nou. Gli uomini appartengono a un’azienda alla quale sono stati subappaltati i lavori di riqualificazione.

La sicurezza del cantiere e dell’intero Spotify Camp Nou è affidata a un’azienda di sicurezza privata ingaggiata dalla società di costruzioni Limak. Il 23 maggio c’era già stata una rissa tra operai impegnati nei lavori di restyling dell’impianto, che aveva causato tre feriti e quattro arresti.

Lo riporta calcioefinanza.it

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