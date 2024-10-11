Sabatini: "Padre tempo opera in silenzio? no, s'era addormentato. Adani non parla di calcio"

Si arricchisce di una puntata la polemica tra il giornalista sportivo Sandro Sabatini e l'ex calciatore, ora opinionista Lele Adani

Dopo Italia–Belgio, Sandro Sabatini ha risposto ai suoi followers sui social. Le parole su Adani e l’ex Juve Allegri.

ADANI – «Ho tolto tutte le domande su Adani che c’erano, per un motivo molto semplice. Sono sincero: padre tempo era andato in ferie e adesso è tornato. Opera in silenzio? No, padre tempo s’era addormentato. E su questa cosa riflettete. Io ho un problema con Adani, che per me non dice niente di calcio. Non lo stimo come opinionista tecnico-tattico e parla di monte ingaggi. Quando dice: Cambiaso lo vuole il Real Madrid, allora deve dire anche che come giocatore è migliorato grazie ad Allegri».

Lo riporta juventusnews24.com

Pradè: “Il Viola Park consente alla prima squadra di lanciare giovani. Ranieri è capitano, Comuzzo titolare”

https://www.labaroviola.com/prade-il-viola-park-consente-alla-prima-squadra-di-lanciare-giovani-ranieri-e-capitano-comuzzo-titolare/272077/