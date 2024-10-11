Pradè: "Il Viola Park consente alla prima squadra di lanciare giovani. Ranieri è capitano, Comuzzo titolare"

Il Viola Park è stato creato per far crescere la prima squadra grazie ai giovani

Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha così parlato durante l'anniversario del Viola Park: "Grazie a Rocco e Catherine per quello che ci hanno dato. Voi siete l'anima del Viola Park, il futuro. Spero che questa sera si ripeta ancora. Voglio ringraziare Rocco per la possibilità di lavorare in questo luogo magnifico. Ranieri adesso è il capitano, Comuzzo gioca titolare, Kayode sta sottotraccia ma è un nostro prodotto. Il Viola Park è stato creato per far crescere la prima squadra grazie ai giovani".

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