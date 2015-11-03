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Notizie Sandro Sabatini Fiorentina

Sabatini: "Terrei Kean. Non arriveranno offerte oltre 35 milioni. Grosso è l’allenatore giusto per ripartire"

30 aprile 2026 19:06

Sabatini esplode contro Toni e Viviano: “Vi attaccherei al muro, basta con Firenze piazza difficile”

22 aprile 2026 00:00

Sabatini: "Palladino ha sbagliato tutto, umiliazione senza scuse. Il Bayern non è mica il Monza"

12 marzo 2026 16:43

Sabatini: "Che aspetta Gattuso a convocare Fagioli? Ieri ha dato una palla a Kean strabiliante"

01 febbraio 2026 16:27

Sabatini sicuro: "I Viola al 90% retrocederanno ma tutto dipenderà dal mercato di Paratici a gennaio"

01 gennaio 2026 16:48

Sabatini: "Salvezza come obiettivo massimo della Fiorentina. Paratici? Non farà il traghettatore"

30 dicembre 2025 13:30

Sabatini: "Visto come ha giocato il Genoa contro l'Atalanta, la Fiorentina ha fatto una figura migliore"

04 dicembre 2025 18:27

Sabatini non ci sta: "A Pisa il Var e l'arbitro sono stati uno scandalo"

01 ottobre 2025 21:32

Sabatini: "C'è troppa pressione sugli allenatori, Palladino ne è la prova. Kean come Batistuta"

04 giugno 2025 18:59

Sabatini sui rinvii: "Decisione condivisibile ma qualcuno tiri fuori i soldi per rimborsare i tifosi"

22 aprile 2025 22:38

Sabatini: "La Juventus ha giocato bene contro la Fiorentina. Facilitata da Palladino, Colpani e Gud inguardabili"

01 gennaio 2025 18:29

Sabatini: "La Fiorentina ha l'obbligo di comprare a gennaio, manca un centrocampista"

27 dicembre 2024 19:04

Sabatini: "Padre tempo opera in silenzio? no, s'era addormentato. Adani non parla di calcio"

11 ottobre 2024 22:07

Sabatini su Palladino: "Se ti porti un figlioccio come Colpani deve giocare bene. Risultati sotto le aspettative"

13 settembre 2024 19:01

Sabatini su Italiano: "Ha ancora autorevolezza nello spogliatoio. Pronto al salto ma i club devono chiamarti"

14 maggio 2024 18:30

Sabatini: "Fiorentina a tratti imbarazzante. Christensen evita lo 0-3 e che la gente vada via dallo stadio"

07 dicembre 2023 18:34

Sabatini sicuro: "Fiorentina non fa salto di qualità con Gnonto, Retegui piace anche ad Italiano"

27 giugno 2023 19:09

Sabatini: "Pioli in Amrabat rivede Kessié. Quello visto al Mondiale è giocatore strepitoso"

27 giugno 2023 18:52

Sabatini: “Da bambino al Franchi ho preso pacca sulla schiena perchè ho esultato contro la Fiorentina”

20 aprile 2023 16:02

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