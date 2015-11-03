Notizie Sandro Sabatini Fiorentina

Sabatini: "Terrei Kean. Non arriveranno offerte oltre 35 milioni. Grosso è l’allenatore giusto per ripartire"
30 aprile 2026 19:06
Sabatini esplode contro Toni e Viviano: “Vi attaccherei al muro, basta con Firenze piazza difficile”
22 aprile 2026 00:00
Sabatini: "Palladino ha sbagliato tutto, umiliazione senza scuse. Il Bayern non è mica il Monza"
12 marzo 2026 16:43
Sabatini: "Che aspetta Gattuso a convocare Fagioli? Ieri ha dato una palla a Kean strabiliante"
01 febbraio 2026 16:27
Sabatini sicuro: "I Viola al 90% retrocederanno ma tutto dipenderà dal mercato di Paratici a gennaio"
01 gennaio 2026 16:48
Sabatini: "Salvezza come obiettivo massimo della Fiorentina. Paratici? Non farà il traghettatore"
30 dicembre 2025 13:30
Sabatini: "Visto come ha giocato il Genoa contro l'Atalanta, la Fiorentina ha fatto una figura migliore"
04 dicembre 2025 18:27
Sabatini non ci sta: "A Pisa il Var e l'arbitro sono stati uno scandalo"
01 ottobre 2025 21:32
Sabatini: "C'è troppa pressione sugli allenatori, Palladino ne è la prova. Kean come Batistuta"
04 giugno 2025 18:59
Sabatini sui rinvii: "Decisione condivisibile ma qualcuno tiri fuori i soldi per rimborsare i tifosi"
22 aprile 2025 22:38
Sabatini: "La Juventus ha giocato bene contro la Fiorentina. Facilitata da Palladino, Colpani e Gud inguardabili"
01 gennaio 2025 18:29
Sabatini: "La Fiorentina ha l'obbligo di comprare a gennaio, manca un centrocampista"
27 dicembre 2024 19:04
Sabatini: "Padre tempo opera in silenzio? no, s'era addormentato. Adani non parla di calcio"
11 ottobre 2024 22:07
Sabatini su Palladino: "Se ti porti un figlioccio come Colpani deve giocare bene. Risultati sotto le aspettative"
13 settembre 2024 19:01
Sabatini su Italiano: "Ha ancora autorevolezza nello spogliatoio. Pronto al salto ma i club devono chiamarti"
14 maggio 2024 18:30
Sabatini: "Fiorentina a tratti imbarazzante. Christensen evita lo 0-3 e che la gente vada via dallo stadio"
07 dicembre 2023 18:34
Sabatini sicuro: "Fiorentina non fa salto di qualità con Gnonto, Retegui piace anche ad Italiano"
27 giugno 2023 19:09
Sabatini: "Pioli in Amrabat rivede Kessié. Quello visto al Mondiale è giocatore strepitoso"
27 giugno 2023 18:52
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