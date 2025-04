Sabatini sui rinvii: “Decisione condivisibile ma qualcuno tiri fuori i soldi per rimborsare i tifosi”

Sandro Sabatini, giornalista di SportMediaset, è intervenuto su Radio Sportiva per commentare il rinvio delle partite di Serie A, tra cui quella tra Fiorentina e Cagliari, deciso in seguito alla morte del Papa, queste le sue parole:

“Il rinvio delle partite per la morte del Papa? Si rispetta il momento di lutto, poi è chiaro che l’Italia è uno stato laico, però la Chiesa è a Roma. È vero pure che la metà dei giocatori non sono nemmeno della stessa religione del pontefice, ma non credo sia stata una decisione ingiusta, la condivido, sono temi delicati. Quando si prende una decisione poi è logico che si vada incontro a delle critiche che vanno rispettate ed è giusto rispettare la sensibilità di tutti, ma sono contento che la Lega abbia optato per il rinvio.”

Sabatini ha poi aggiunto una considerazione legata ai tifosi:

“Detto ciò credo che sia fondamentale la questione del risarcimento per i tifosi, e che qualcuno tiri fuori i soldi per loro. Non è giusto che un tifoso della Fiorentina sia andato a Cagliari a spendere 200/300 euro e torni indietro senza che la gara si sia giocata. È un tema su cui è importante battersi e personalmente lo farò ogni volta che ne avrò l’opportunità.”