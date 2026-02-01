Sabatini: “Che aspetta Gattuso a convocare Fagioli? Ieri ha dato una palla a Kean strabiliante”

Sandro Sabatini, attraverso il proprio canale YouTube, ha commentato la prestazione della Fiorentina contro il Napoli: “La Fiorentina se continuerà a giocare così si salva di sicuro e i risultati arriveranno. I tifosi viola possono stare tranquilli”

Su Fagioli: “Gattuso dovrebbe richiamare Fagioli uno con le sue qualità fa sempre comodo. Chiedere per informazione a Kean che ha ricevuto un lancio di 50 metri perfetto all’ultimo secondo. Era così bello che nemmeno lui se lo aspettava e infatti è arrivato al tiro in maniera imprecisa”.