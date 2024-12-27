Sabatini: "La Fiorentina ha l'obbligo di comprare a gennaio, manca un centrocampista"

Il giornalista si è espresso sul mercato di gennaio della Fiorentina

A Radio Sportiva ha parlato il noto giornalista Sandro Sabatini che ha presentato la gara di domenica tra Fiorentina e Juventus: "Sfida storicamente sentita da ambo le parti per tutto quello che rappresenta e per quello che hanno vissuto in comune. La Juventus è la sfida dell'anno per tutti, ma a Firenze è qualcosa di diverso, difficile da spiegare, i bianconeri stanno provando a ripartire con un progetto di investimenti serio e con tanti soldi per il mercato che, però, non stanno rendendo, devono fare di più."

Sulla Fiorentina: "Pradè deve investire sul mercato e portare a casa quello che manca perché sarebbe un crimine non inseguire questo sogno. Sei tra le prime sei ed hai l'obbligo di sparare alto, occorre prendere un centrocampista in più per forza.Si è parlato di Fagioli, ma non credo faccia al caso suo, non penso lo prenderà, anche se il giocatore è fortissimo. Deve solo ritrovarsi e la Fiorentina gli farebbe bene proprio come successo con Kean, ma non è quello che serve, in più lo vedo verso Napoli."

Sui giocatori viola: "Giocatori come Ikoné o Kouamé devono fare di più perché quando giocano fanno solo arrabbiare, mentre per Colpani è diverso. Lui ha talento, ma non sta rendendo, non diventerà la sconfitta di Palladino perché le sue doti sono innate. Palladino l'ha voluto ed è l'unico neo della sua gestione per ora, infatti è l'unico sul quale è messo in discussione."

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