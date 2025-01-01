Sabatini: "La Juventus ha giocato bene contro la Fiorentina. Facilitata da Palladino, Colpani e Gud inguardabili"

Sandro Sabatini a Sport Mediaset è tornato a parlare di Juventus-Fiorentina analizzando la prestazione dei bianconeri ma facendo riferimento anche alla partita degli uomini di Raffaele Palladino. Ques...

Sandro Sabatini a Sport Mediaset è tornato a parlare di Juventus-Fiorentina analizzando la prestazione dei bianconeri ma facendo riferimento anche alla partita degli uomini di Raffaele Palladino. Queste le sue parole:

"Ha giocato un buonissimo primo tempo, nel secondo tempo aumenta il nervosismo poi esce sempre a dieci minuti dalla fine e io sono sempre contrario alla sostituzione di Vlahovic. La Juventus ha giocato una buona partita,è stato il migliore dei pareggi della Juventus, facilitata dalla dalla Fiorentina per la disposizione di Palladino perché Colpani e Gudmundsson sono stato inguardabili, ma ha avuto dei problemi che sono strutturali della rosa composta per esempio da tre ali destre e neanche uno specialista a sinistra che anche Yildiz è adattato lì." Lo riporta TuttoJuve.com

MARTINEZ QUARTA SALUTA LA FIORENTINA. ORMAI AD UN PASSO IL SUO RITORNO AL RIVER

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