Ceccarini: "Tra River e Fiorentina distanza di 1 milione per Quarta. Parti vicine, operazione in chiusura"

L'esperto di calciomercato, Niccolò Ceccarini, dà gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa tra River Plate e Fiorentina per riportare in Argentina Lucas Martinez Quarta. Il difensore della Fiorentina...

L'esperto di calciomercato, Niccolò Ceccarini, dà gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa tra River Plate e Fiorentina per riportare in Argentina Lucas Martinez Quarta. Il difensore della Fiorentina ha già salutato compagni e tifosi in quello che è stato a tutti gli effetti l'ultimo allenamento del Chino in maglia Viola. La distanza tra richiesta ed offerta tra i due club è ormai minima, si aggirerebbe intorno ad 1 milione di euro, e l'operazione sta per andare definitivamente in porto.

LA FIORENTINA NON MOLLA LUIZ HENRIQUE. OFFERTA RIFIUTATA MA TRATTATIVA CONTINUA

https://www.labaroviola.com/romano-annuncia-prima-offerta-della-fiorentina-per-luiz-henrique-rifiutata-botafogo-chiede-piu-di-30-milioni/282981/