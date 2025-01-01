Romano annuncia: "Prima offerta della Fiorentina per Luiz Henrique rifiutata. Botafogo chiede più di 30 milioni"

L'esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, aggiorna la situazione legata alla trattativa tra Fiorentina e Botafogo per portare in Viola Luiz Henrique. Il club brasiliano avrebbe rifiutato la prima o...

L'esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, aggiorna la situazione legata alla trattativa tra Fiorentina e Botafogo per portare in Viola Luiz Henrique. Il club brasiliano avrebbe rifiutato la prima offerta della Fiorentina e continua a chiedere una cifra superiore ai 30 milioni per l'attaccante. La trattativa in ogni caso va avanti dal momento che Luiz Henrique rimane il primo obiettivo anche se l'operazione appare molto difficile.

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