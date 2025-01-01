Alla fine dell'allenamento, la squadra abbraccia Quarta, è il suo addio alla Fiorentina

Il centrale viola è pronto a ripartire dall'Argentina e precisamente dal River Plate

L'allenamento odierno della Fiorentina è stato l'ultimo per il difensore argentino Lucas Martinez Quarta che, nei prossimi giorni, si trasferirà al River Plate, club da cui i viola lo hanno prelevato circa 4 anni fa nella sessione invernale. Adesso il centrale è pronto a ripartire di nuovo per riabbracciare il club che lo ha lanciato nei grandi. Infatti, al termine della sessione aperta ai tifosi, ci sono stati dei momenti di commozione e di affetto per lui con abbracci dei compagni e cori da parte dei tifosi presenti. In queste ore Quarta volerà Oltreoceano per riunirsi ai Millonarios.

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