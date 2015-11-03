Notizie Lucas Martinez Quarta Fiorentina

Alla fine dell'allenamento, la squadra abbraccia Quarta, è il suo addio alla Fiorentina
01 gennaio 2025 17:02
Corriere dello Sport: "Quarta ad un passo dal River, con la Fiorentina si chiuderà ad 8 milioni"
31 dicembre 2024 09:44
Di Marzio annuncia: "Quarta ad un passo dal River Plate. Offerta da 6 milioni, la Fiorentina chiede 8"
27 dicembre 2024 19:15
Moretto: "La volontà di Quarta è tornare in Argentina e giocare nel River. Contatti nei prossimi giorni"
25 dicembre 2024 18:41
Dall'Argentina, La Fiorentina segue Simon del River Plate. Gli argentini vogliono riportare a casa Quarta
12 ottobre 2024 19:30
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