Di Marzio annuncia: "Quarta ad un passo dal River Plate. Offerta da 6 milioni, la Fiorentina chiede 8"
Ridotta la distanza tra le parti, trattativa alle battute finali. Martinez Quarta pronto a lasciare la Fiorentina per tornare in Argentina
A cura di Redazione Labaroviola
27 dicembre 2024 19:15
Come riporta l'esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, Lucas Martinez Quarta sarebbe ad un passo dal lasciare la Fiorentina per ritornare al River Plate. Il club argentino avrebbe offerto 6 milioni di euro per il difensore, con la Fiorentina che chiede una cifra attorno agli 8 milioni. Ridotta quindi la distanza tra le parti e la trattativa è ad un passo dalla chiusura.