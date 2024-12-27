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Di Marzio annuncia: "Quarta ad un passo dal River Plate. Offerta da 6 milioni, la Fiorentina chiede 8"

Ridotta la distanza tra le parti, trattativa alle battute finali. Martinez Quarta pronto a lasciare la Fiorentina per tornare in Argentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 dicembre 2024 19:15
Di Marzio annuncia: "Quarta ad un passo dal River Plate. Offerta da 6 milioni, la Fiorentina chiede 8" -
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Come riporta l'esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, Lucas Martinez Quarta sarebbe ad un passo dal lasciare la Fiorentina per ritornare al River Plate. Il club argentino avrebbe offerto 6 milioni di euro per il difensore, con la Fiorentina che chiede una cifra attorno agli 8 milioni. Ridotta quindi la distanza tra le parti e la trattativa è ad un passo dalla chiusura.

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