Di Marzio annuncia: "Quarta ad un passo dal River Plate. Offerta da 6 milioni, la Fiorentina chiede 8"

Ridotta la distanza tra le parti, trattativa alle battute finali. Martinez Quarta pronto a lasciare la Fiorentina per tornare in Argentina

Come riporta l'esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, Lucas Martinez Quarta sarebbe ad un passo dal lasciare la Fiorentina per ritornare al River Plate. Il club argentino avrebbe offerto 6 milioni di euro per il difensore, con la Fiorentina che chiede una cifra attorno agli 8 milioni. Ridotta quindi la distanza tra le parti e la trattativa è ad un passo dalla chiusura.