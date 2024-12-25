Moretto: "La volontà di Quarta è tornare in Argentina e giocare nel River. Contatti nei prossimi giorni"

Il noto esperto di calciomercato, Matteo Moretto, aggiorna la situazione legata al futuro di Lucas Martinez Quarta che sembrerebbe sempre più vicino a dire addio alla Fiorentina nella finestra inverna...

Il noto esperto di calciomercato, Matteo Moretto, aggiorna la situazione legata al futuro di Lucas Martinez Quarta che sembrerebbe sempre più vicino a dire addio alla Fiorentina nella finestra invernale di mercato. Moretto si sofferma sulla volontà del difensore argentino di tornare in patria per cominciare una seconda esperienza al River Plate, la squadra che l'ha lanciato nel calcio professionistico e che gli ha dato l'opportunità di trasferirsi in Europa, proprio alla Fiorentina, nel gennaio del 2020. I Viola considerano Lucas Martinez Quarta cedibile e c'è fiducia per la chiusura dell'operazione: i contatti proseguiranno nei prossimi giorni.

LE ULTIME SULLE USCITE DELLA FIORENTINA IN VISTA DI GENNAIO

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