Moretto: "Quarta, Biraghi e Ikone possono lasciare la Fiorentina. Non partirà Beltran"

Manca sempre meno alla finestra invernale di calciomercato e iniziano i primi rumors di mercato legati all'ambiente Fiorentina. E rispondendo ai propri follower, l'esperto di calciomercato, Matteo Mor...

Manca sempre meno alla finestra invernale di calciomercato e iniziano i primi rumors di mercato legati all'ambiente Fiorentina. E rispondendo ai propri follower, l'esperto di calciomercato, Matteo Moretto, ha aggiornato sulla situazione dei possibili partenti in casa viola. Infatti, si legge, che Lucas Martinez Quarta, Cristiano Biraghi e Jonathan Ikonè potrebbero lasciare il club viola nella prossima sessione di calciomercato. Non è in uscita, invece, Lucas Beltran che si è imposto nelle gerarchie di Raffaele Palladino sfruttando al meglio l'occasione che gli è stato concessa dopo l'infortunio di Albert Gudmundsson a Lecce.

DALLA GERMANIA: CHRISTENSEN POTREBBE LASCIARE LA FIORENTINA E TORNARE IN BUNDESLIGA

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