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Dalla Germania: Christensen potrebbe lasciare la Fiorentina e tornare in Bundesliga

Oliver Christensen lascia la Fiorentina? Arrivato a Firenze nell'estate 2023, il portiere danese non si è mai imposto in maglia viola, tanto da finire ai margini della rosa allenata da Raffaele Pallad...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 dicembre 2024 17:15
Dalla Germania: Christensen potrebbe lasciare la Fiorentina e tornare in Bundesliga - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 17.09.2023, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 17.09.2023, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Oliver Christensen lascia la Fiorentina? Arrivato a Firenze nell'estate 2023, il portiere danese non si è mai imposto in maglia viola, tanto da finire ai margini della rosa allenata da Raffaele Palladino. E, adesso, la sua avventura in riva d'Arno potrebbe essere giunta al termine. Stando quanto riportato dal giornalista tedesco di Sky Sport DE, Florian Plettenberg, il portiere potrebbe lasciare la Fiorentina in prestito con diritto di riscatto e tornare in Bundesliga.

DI MARZIO: “IL RIVER PLATE VUOLE QUARTA A GENNAIO. SI TRATTA CON LA FIORENTINA PER LA CESSIONE IMMEDIATA”

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