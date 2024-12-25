Di Marzio: "Il River Plate vuole Quarta a gennaio. Si tratta con la Fiorentina per la cessione immediata"
Lucas Martinez Quarta può tornare al River Plate. Il difensore della Fiorentina piace ai Millonarios, club in cui è cresciuto e con cui ha collezionato 104 presenze prima del trasferimento in Italia.A...
A cura di Redazione Labaroviola
25 dicembre 2024 16:03
Lucas Martinez Quarta può tornare al River Plate. Il difensore della Fiorentina piace ai Millonarios, club in cui è cresciuto e con cui ha collezionato 104 presenze prima del trasferimento in Italia.
Adesso il River Plate vuole riportare Martinez Quarta in patria e ha presentato una prima offerta alla viola: la trattativa è appena iniziata. Attualmente c’è distanza tra domanda e offerta, ma le parti sono a lavoro e ci sono i presupposti per chiudere. Lo scrive Gianluca Di Marzio