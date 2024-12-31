Corriere dello Sport: "Quarta ad un passo dal River, con la Fiorentina si chiuderà ad 8 milioni"
Valentini in, Quarta out
A cura di Redazione Labaroviola
31 dicembre 2024 09:44
Intanto la Fiorentina si prepara ad accogliere il suo primo acquisto di gennaio, Nicolas Valentini, che nella giornata di domani è atteso a Firenze per iniziare la propria avventura in maglia viola. Contemporaneamente Lucas Martinez Quarta si avvicina al River Plate: gli argentini alzeranno l'offerta fino a 8 milioni di euro. A quel punto il "Chino" tornerà al club di provenienza. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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