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Corriere dello Sport: "Quarta ad un passo dal River, con la Fiorentina si chiuderà ad 8 milioni"

Valentini in, Quarta out

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 dicembre 2024 09:44
Corriere dello Sport: "Quarta ad un passo dal River, con la Fiorentina si chiuderà ad 8 milioni" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.12.2024, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.12.2024, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Lucas Martinez Quarta
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Intanto la Fiorentina si prepara ad accogliere il suo primo acquisto di gennaio, Nicolas Valentini, che nella giornata di domani è atteso a Firenze per iniziare la propria avventura in maglia viola. Contemporaneamente Lucas Martinez Quarta si avvicina al River Plate: gli argentini alzeranno l'offerta fino a 8 milioni di euro. A quel punto il "Chino" tornerà al club di provenienza. Lo scrive il Corriere dello Sport. 

https://www.labaroviola.com/corriere-fiorentino-parisi-vuole-giocare-di-piu-milan-e-como-interessati-la-fiorentina-chiede-10-milioni/282827/

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