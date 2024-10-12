Dall'Argentina, La Fiorentina segue Simon del River Plate. Gli argentini vogliono riportare a casa Quarta

Come riportato dal portale web argentino Elcrackdeportivo.com, la Fiorentina ha messo gli occhi sull'esterno argentino Santiago Simon del River Plate. Il calciatore classe 2002 sta convincendo tutti i...

Come riportato dal portale web argentino Elcrackdeportivo.com, la Fiorentina ha messo gli occhi sull'esterno argentino Santiago Simon del River Plate. Il calciatore classe 2002 sta convincendo tutti in patria ed il River pensa che possa essere il momento giusto per monetizzare: la richiesta sarebbe di 10 milioni di euro. Il River Plate però già da tempo sta pensando ad un grande ritorno e l'obiettivo per la difesa è proprio Lucas Martinez Quarta. Il difensore della Fiorentina è arrivato in Italia dal River nel 2016 ed il club argentino vorrebbe inserirlo nell'operazione legata a Simon.

L'EX ATTACCANTE DELLO UNITED PARLA DI DE GEA

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