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Sabatini non ci sta: "A Pisa il Var e l'arbitro sono stati uno scandalo"

Le parole del giornalista Sandro Sabatini sulle contestate decisioni arbitrali del derby tra Pisa e Fiorentina.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 ottobre 2025 21:32
Sabatini non ci sta: "A Pisa il Var e l'arbitro sono stati uno scandalo" -
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Il giornalista Sandro Sabatini è tornato a parlare sugli episodi dubbi del derby tra Pisa e Fiorentina.

Dopo la spiegazione di Rocchi che ha promosso l'operato dell'arbitro del match, il giornalista ha ribadito il suo punto di vista all'interno della trasmissione Youtube "Aura Sport":

"A Pisa il Var e l'arbitro contro la Fiorentina, sono stati uno scandalo. Non vorrei che pensino: "Tanto il Pisa va giù, ne parla solo Sabatini". Bisogna stare calmi, il Pisa quest'anno con gli arbitri è la squadra che è stata più danneggiata"

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