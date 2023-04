Sabatini: “Da bambino al Franchi ho preso pacca sulla schiena perchè ho esultato contro la Fiorentina”

Sandro Sabatini è intervenuto a Radio Sportiva ed ha raccontato un episodio passato, successo in prima persona, allo stadio Artemio Franchi di Firenze per rispondere ad un ascoltatore in merito alla violenza negli stadi e nel mondo del calcio. Ecco le sue dichiarazioni:

“Quando ero un bimbetto, ma veramente avevo 7 o 8 anni, mio babbo mi portò allo stadio di Firenze a vedere una partita ed io ero tifoso simpatizzante della squadra ospitante. Mi portai anche la bandiera: quando ha segnato la Fiorentina non è accaduto niente ma quando segnò la mia squadra ho provato a tirarla fuori per sventolarla un po’, non era un bandierone ma una normale perchè ero un bimbetto. Mi è arrivata una pacca da dietro di uno che disse: “Bimbo metti giù quella bandiera, qui siamo a Firenze e bisogna fare il tifo per la Fiorentina”. Mio padre ed un suo amico si girarono per dirgli che ero solo un bambino.”

