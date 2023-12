Sabatini: “Fiorentina a tratti imbarazzante. Christensen evita lo 0-3 e che la gente vada via dallo stadio”

Sandro Sabatini è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della vittoria sofferta dei Viola contro il Parma in Coppa Italia. Ecco le sue parole:

“La partita? Devo dire la verità la Fiorentina ieri non mi è piaciuta. Non riusciva a svegliarsi come dire dopo i 2 schiaffi del Parma. Poi c’è stato il super gol di Nzola che è un giocatore che a La Spezia stimavo, infine l’episodio del rigore: è una situazione in cui gli allenatori diranno di togliere la testa per fare sbattere la palla sul braccio dell’avversario. Potrebbe essere anche una situazione da provare in allenamento perchè è sempre rigore con il braccio così largo. Anche l’anno scorso successe una roba simile in Coppa Italia in Inter-Parma. C’è una parata di Christensen nel primo tempo che evita lo 0-3 ed evita che la gente vada via dallo stadio. Nel primo tempo la Fiorentina si è rivelata praticamente imbarazzante.

Due centravanti in campo? Italiano rimarrà fedele alle sue convinzione ma c’è un momento in cui ha messo dentro Beltran e Nzola insieme per disperazione. E’ difficile giocare a 2 quando in campo c’è Nico Gonzalez ma non è vietato provarli insieme i due attaccanti soprattutto quando crossi tanto. C’è da dire che ieri Biraghi ne ha sbagliati tanti di traversoni. In certe situazioni è meglio avere i due attaccanti, non li proverei a Roma, ma in altre situazioni sì perchè non c’è da sconfessare niente. Non puoi puntare tutto sui giocatori e non tutto sul gioco ma puoi puntare sulle giocate e ce le hanno soprattutto i centravanti. Poi è ovvio che esiste una Fiorentina con Nico e Bonaventura e senza questi due: giocatori che hanno qualcosa in più rispetto agli altri e ieri sera non c’erano.”

L’EX PORTIERE DELLA FIORENTINA DICE LA SUA SULLA PRESTAZIONE DI CHRISTENSEN