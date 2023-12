Lupatelli esalta Christensen: “Il lavoro di Savorani si vede, prima lavorava in maniera diversa”

Cristiano Lupatelli, ex portiere della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno della prestazione di Christensen contro il Parma e del suo percorso in viola. Queste le sue parole:

“Si vede il lavoro che Christensen sta facendo con il preparatore dei portieri, viene da una metodologia di lavoro diverso. I frutti del lavoro si vedono ora, in altri paesi si lavora diversamente. Conoscendo il preparatore dei portieri so come lavora e quanto ti fa migliorare. La Fiorentina tra Terracciano e Christensen è in buone mani. Sui rigori ha giocato da un punto di vista psicologico, il portiere sui rigori hanno tutto da perdere, cercava di innervosire i giocatori, una strategia che ha pagato perchè hanno sbagliato.

Il gioco di Italiano mi piace tanto, propone un gran bel gioco. A Firenze tornerei di corsa, ho un bellissimo ricordo sia dentro che fuori dal campo. Alla Juventus è stata un’esperienza diversa ma formativa da un punto di vista lavorativo.

