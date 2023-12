Italiano su Nzola: “Firenze ti da pressione ma quando vede sacrificio ti dà tutto. Quel recupero…”

Nel corso della conferenza stampa dopo la partita contro il Parma, Vincenzo Italiano ha parlato anche di Nzola, che ha segnato il gol che ha dato il via alla rimonta viola, queste le sue parole:

“Nzola ha un problema suo, qui tutti lo stiamo aspettando, tutti quello che può dare, sappiamo che è un generoso, ha una forza fisica incredibile, deve darci quelle che sono le sue caratteristiche, lo abbiamo aiutato buttando i palloni a lui, variando il modo di giocare trovando situazioni sporche e non belle, ha tenuto i palloni aprendo i suoi alettoni, ha tenuto botta e ci ha fatto risalire, ha fatto un grande gol che ha nelle corde, credo che quella palla recuperata forse gli ha fatto scattare qualcosina. Va aiutato, magari qualche applauso in più rispetto a qualche fischio. Firenze ti dà pressione ma quando ti vede sacrificarsi come ha fatto poi sta dalla tua parte, in quel momento recupereremo un giocatore che può darci tantissimo”

