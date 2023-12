Moviola Corriere dello Sport, Marinelli da 5. Pasticcio sui rigori. Viene salvato dal VAR

Fiorentina-Parma, ecco la moviola del Corriere dello Sport che dà 5 a Marinelli. Alla fine il conto dice che senza il VAR Marinelli avrebbe dato un rigore che non c’era e non dato un penalty chiarissimo: la conseguenza è una notte andata male, con il secondo caso meno giustificabile del primo. Non tutto da buttar via, ma i due episodi segnano. Su un cross in area del Parma, Osorio allunga il braccio sinistro in avanti e colpisce il pallone, episodio che Marinelli perde: OFR chiara e rigore dato dopo aver visto le immagini al monitor. Cross di Brekalo, interviene Circati che tocca il pallone con il braccio destro molto fuori dalla figura e dunque in posizione punibile. Marinelli assegna subito il calcio di rigore, al VAR Maggioni guarda e riguarda, anche live l’impressione è che il tocco avvenga fuori area: overrule e punizione, ma era meno netta di quanto sembrasse.

