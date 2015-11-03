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Notizie Marinelli Fiorentina

Moviola CorSport: "Il dialogo Marinelli-Vanoli semplifica la gestione della partita. No rigore su Idzes"

27 aprile 2026 09:23

Corriere dello Sport a gamba tesa: "Difficilmente rivedremo velocemente in campo Marinelli e Abisso"

22 ottobre 2025 09:58

Tuttosport dalla parte della Fiorentina: "Marinelli? Le proteste viola avevano un fondamento"

22 ottobre 2025 09:55

De Marco(OpenVar): "Sceneggiata di Gimenez inaccettabile, Marinelli e il Var hanno sbagliato"

21 ottobre 2025 22:11

Caressa: "Il VAR non doveva intervenire, bisognava rispettare la decisione arbitrale"

21 ottobre 2025 13:25

Bucchioni: "Palladino non all'altezza della Juventus, doveva portare in Champions la Fiorentina"

20 ottobre 2025 17:52

Gazzetta rivela: “Rocchi non fermerà Marinelli e il Var Abisso dopo il rigore assegnato al Milan”

20 ottobre 2025 16:02

Pioli furioso con Marinelli per il rigore concesso al Milan: confronto acceso a fine gara

19 ottobre 2025 23:52

Calvarese: "Rosso esagerato a Dembelé. Non c'era alcuna antisportività nel fallo su Folorunsho"

20 gennaio 2025 17:58

Marinelli arbitrerà Fiorentina-Torino. I precedenti sorridono, ma l'unica sconfitta è il 4 a 0 contro i granata

16 gennaio 2025 13:28

Moviola Corriere dello Sport, Marinelli da 5. Pasticcio sui rigori. Viene salvato dal VAR

07 dicembre 2023 09:48

Sarà l'arbitro Marinelli a dirigere Fiorentina-Parma. Con lui i Viola non hanno mai perso in casa

04 dicembre 2023 14:45

Livio Marinelli dirigerà Fiorentina-Cremonese sotto l'occhio vigile di Gianluca Rocchi, presente allo stadio

27 aprile 2023 20:13

Sarà Marinelli a dirigere Fiorentina-Cremonese, con lui i viola in casa non hanno mai perso

24 aprile 2023 14:19

Dopo i torti di Samp-Fiorentina Marinelli continua a fare danni. Presidente Ascoli: "Voglio denunciarlo"

12 novembre 2022 13:09

Moviola CorSport: “Rigore tolto? Al monitor nessuno vede la spinta di Villar su Jovic, andava dato per fallo differente”

07 novembre 2022 10:14

Gazzetta scrive: "Marinelli da 5,5 graziati Martinez Quarta e Kokorin, hanno rischiato l'espulsione"

19 settembre 2021 09:21

Designazione arbitrale, Marinelli dirigerà Genoa-Fiorentina. Al Var ci saranno Chiffi e Cecconi

15 settembre 2021 14:24

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