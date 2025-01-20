Calvarese: "Rosso esagerato a Dembelé. Non c'era alcuna antisportività nel fallo su Folorunsho"

L'analisi dell'ex arbitro di Serie A sull'episodio che ha portato il direttore di gara ad estrarre il rosso per il terzino granata

L'ex arbitro Giampaolo Calvarese, sul suo account di Instagram, ha analizzato la prestazione dell'arbitro Marinelli in Fiorentina-Torino. In particolar modo, si è soffermato sul fallo di Dembelé su Folorunsho, che ha poi portato il direttore di gara ad estrarre il secondo giallo. Queste le sue parole:

"Rosso esagerato a Dembelé in Fiorentina-Torino. Marinelli estrae il secondo giallo ai danni del terzino granata per la trattenuta a centrocampo su Folorunsho. Continuo a dire ancora una volta che la decisione che porta all’espulsione, deve essere inattaccabile.

Seppur supportabile, per me non è un secondo giallo che porta al rosso per due motivi. Il primo: la trattenuta non avrebbe portato a un’azione importante (la difesa è schierata ed è sulla trequarti avversaria).

Il secondo: non c’è platealità (quindi antisportività), che deve essere data dal tempo della trattenuta e da una maglia che si allunga. In questo caso sembra più un corpo a corpo, dato che stavano lottando già qualche metro".

TMW, Palladino non è in discussione: Commisso ha ribadito la fiducia nel tecnico

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