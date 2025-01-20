Labaro Viola

Calvarese: "Rosso esagerato a Dembelé. Non c'era alcuna antisportività nel fallo su Folorunsho"

L'analisi dell'ex arbitro di Serie A sull'episodio che ha portato il direttore di gara ad estrarre il rosso per il terzino granata

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 gennaio 2025 17:58
Calvarese: "Rosso esagerato a Dembelé. Non c'era alcuna antisportività nel fallo su Folorunsho" -
News
Dembele
Fiorentina Torino
Calvarese
Marinelli
Condividi

L'ex arbitro Giampaolo Calvarese, sul suo account di Instagram, ha analizzato la prestazione dell'arbitro Marinelli in Fiorentina-Torino. In particolar modo, si è soffermato sul fallo di Dembelé su Folorunsho, che ha poi portato il direttore di gara ad estrarre il secondo giallo. Queste le sue parole:

"Rosso esagerato a Dembelé in Fiorentina-Torino. Marinelli estrae il secondo giallo ai danni del terzino granata per la trattenuta a centrocampo su Folorunsho. Continuo a dire ancora una volta che la decisione che porta all’espulsione, deve essere inattaccabile.

Seppur supportabile, per me non è un secondo giallo che porta al rosso per due motivi. Il primo: la trattenuta non avrebbe portato a un’azione importante (la difesa è schierata ed è sulla trequarti avversaria).

Il secondo: non c’è platealità (quindi antisportività), che deve essere data dal tempo della trattenuta e da una maglia che si allunga. In questo caso sembra più un corpo a corpo, dato che stavano lottando già qualche metro".

TMW, Palladino non è in discussione: Commisso ha ribadito la fiducia nel tecnico

https://www.labaroviola.com/tmw-palladino-non-e-in-discussione-commisso-ha-ribadito-la-fiducia-nel-tecnico/285559/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok