TMW, Palladino non è in discussione: Commisso ha ribadito la fiducia nel tecnico

La Fiorentina prosegue nel proprio momento no. In campionato sono oramai 6 le partite senza vittoria, con l'ultimo deludente pareggio contro il Torino arrivato dopo le sconfitte contro Bologna, Udines...

La Fiorentina prosegue nel proprio momento no. In campionato sono oramai 6 le partite senza vittoria, con l'ultimo deludente pareggio contro il Torino arrivato dopo le sconfitte contro Bologna, Udinese, Napoli e Monza intervallate dal pareggio contro la Juventus. Nonostante il recente rendimento negativo che ha complicato la classifica viola, il club di Rocco Commisso nelle ultime ore ha ribadito ancora una volta la propria fiducia all'allenatore Raffaele Palladino e al suo progetto tecnico. Una conferma arrivata questa volta in privato nelle segrete stanze del Viola Park, dopo che il direttore generale Alessandro Ferrari lo aveva fatto pubblicamente. A scriverlo è TMW.

TMW: “IL PARMA PER MAN VUOLE 20 MILIONI, LA FIORENTINA NE HA OFFERTI 12. C’È ANCHE IL COMO SU DI LUI”

https://www.labaroviola.com/tmw-il-parma-per-man-vuole-20-milioni-la-fiorentina-ne-ha-offerti-12-ce-anche-il-como-su-di-lui/285513/