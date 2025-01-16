Marinelli arbitrerà Fiorentina-Torino. I precedenti sorridono, ma l'unica sconfitta è il 4 a 0 contro i granata

Marinelli arbitrerà Fiorentina-Torino. Nei 6 precedenti i Viola hanno vinto 3 volte, pareggiando in 2 occasioni e perdendo contro i granata

L'AIA ha da poco reso note le designazioni arbitrali per la 21esima giornata di Serie A, in cui la Fiorentina di Palladino affronterà il Torino di Vanoli nel lunch match di domenica. La partita sarà diretta da Livio Marinelli, arbitro della sezione di Tivoli, con Marini al VAR e Longo all'AVAR.

I precedenti con Marinelli sorridono ai Viola: nei 6 confronti, lo score recita 3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta, tra Serie A e Coppa Italia. L'unica sconfitta, però, è arrivata proprio contro il Torino, nel pesantissimo 4 a 0 subito a gennaio 2022, firmato da una doppietta di Josip Brekalo.

Di seguito la designazione pubblicata dall'AIA:

MARINELLI

VECCHI – RASPOLLINI

IV: CREZZINI

VAR: MARINI

AVAR: LONGO

LE PAROLE DI GOSENS

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