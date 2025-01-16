Gosens: "Dopo la Lazio con il nuovo modulo ci è cambiata la stagione, con il Milan vittoria emozionante"

La Fiorentina ha invitato ai bambini e i ragazzi delle scuole elementari e medie Pie Fiorentine al Viola Park per un intervista al terzino viola Robin Gosens, queste le parole:Con un lavoro come il tu...

La Fiorentina ha invitato ai bambini e i ragazzi delle scuole elementari e medie Pie Fiorentine al Viola Park per un intervista al terzino viola Robin Gosens, queste le parole:

Con un lavoro come il tuo riesci ad avere degli hobby?

"Si cerco di non pensare solo al calcio, il nostro lavoro con tanti viaggi ci condiziona un pochino ma quando ho tempo cerco di fare altro come tennis, Padel o studiare e trovare gli amici. Cerco di non pensare solo al lavoro perché per me è sbagliato, c'è anche la famiglia e la vita privata."

La partita più emozionante con la Fiorentina?

"Sono due, la prima con la Lazio perché ci ha cambiato la stagione. Nel secondo tempo abbiamo cambiato modulo ribaltando la partita e da lì è iniziata la bellissima striscia di 8 vittorie di fila. L'altra partita bella è stata quella con il Milan in casa perché David ha parato due rigori, noi abbiamo fatto due goal, una partita in cui c'è tutto quello che ci piace del calcio."

Quale altro lavoro ti sarebbe piaciuto fare?

"Avrei fatto lo psicologo, ho studiato psicologia in Germania per 4 anni e senza il calcio avrei fatto sicuramente quello"

Quale è la tua routine giornaliera?

"Mi alzo molto molto presto, poi faccio colazione con la famiglia e porto il bambino all'asilo. Dopo vengo al Viola Park faccio un po' di trattamento, poi palestra per l'attivazione e dopo ci alleniamo in campo. Dopo pranzo se c'è del lavoro da fare resto al Viola Park altrimenti vado a casa e cerco di ritargliarmi un po' di tempo per fare le cose per la mia famiglia e per i miei hobby. Dopo porti i bambini a letto e spesso mi addormento verso le 19. Stamattina mi sono alzato alle 5:15"

LE PAROLE DI FERRARI

https://www.labaroviola.com/ferrari-vogliamo-uscire-d-questo-periodo-con-il-mister-non-abbiamo-contattato-nessuno-gruppo-unito/284802/