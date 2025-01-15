Ferrari: "Vogliamo uscire da questo periodo con il mister, non abbiamo contattato nessuno. Gruppo unito"

Prima della presentazione di Michael Folorunsho ha preso la parola Alessandro Ferrari il direttore generale della Fiorentina per commentare le ultime notizie uscite in mattinata su un possibile esoner...

Prima della presentazione di Michael Folorunsho ha preso la parola Alessandro Ferrari il direttore generale della Fiorentina per commentare le ultime notizie uscite in mattinata su un possibile esonero di Palladino, queste le sue parole:

"Mi ha chiamato questa mattina Commisso, mi ha pregato detto di dire che il gruppo è unito è convintissimo di uscire da questo periodo, siamo sesti in classifica e ci manca una giornata, non ci sono problemi con il mister e non abbiamo contattato nessuno. Palladino aveva detto di tenere i complimenti per i momenti difficili, i momenti difficili sono arrivati. Vogliamo uscire da questo periodo. Ne vogliamo uscire con il mister e con i giocatori che andremo a prendere"

TMW SU PABLO MARI

https://www.labaroviola.com/tmw-per-pablo-mari-ce-anche-il-fenerbahce-ma-la-vittoria-contro-la-fiorentina-ha-bloccato-tutto/284799/